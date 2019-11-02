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Міжнародний аеропорт "Рівне" закрив свій єдиний рейс

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Останній рейс в Шарм-ель-Шейх здійснили 30 жовтня

У Міжнародному аеоропорту "Рівне" оголосили про закриття 30 жовтня рейсу "Рівне - Шарм-ель-Шейх". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Зазначається, що в в середу успішно закінчилася літня програма чартерних перевезень туроператора Join Up з аеропортом "Рівне".

"За час виконання пасажирських перевезень за період з 23.03.2019 р. по 30.10.2019 р. було здійснено 64 рейси, обслуговано 11031 пасажирів, з яких близько 40 % гостей з Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, рейс в Єгипет був єдиним рейсом аеропорту в поточному році.

Раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp 29 жовтня запустила рейси в Тбілісі з аеропорту Харкова.

РБК-Україна писало, що 15 березня аеропорт "Ужгород" відновив обслуговування регулярних рейсів, які не виконувалися з літа 2016 року.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує підписання двохсторонньої угоди зі Словаччиною щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту "Ужгород".

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