ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міжнародний аеропорт "Рівне" закрив свій єдиний рейс

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 03:34
Міжнародний аеропорт "Рівне" закрив свій єдиний рейс
Фото: аеропорт "Рівне" (www.facebook.com/AeroRivne)

Останній рейс в Шарм-ель-Шейх здійснили 30 жовтня

У Міжнародному аеоропорту "Рівне" оголосили про закриття 30 жовтня рейсу "Рівне - Шарм-ель-Шейх". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Зазначається, що в в середу успішно закінчилася літня програма чартерних перевезень туроператора Join Up з аеропортом "Рівне".

"За час виконання пасажирських перевезень за період з 23.03.2019 р. по 30.10.2019 р. було здійснено 64 рейси, обслуговано 11031 пасажирів, з яких близько 40 % гостей з Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, рейс в Єгипет був єдиним рейсом аеропорту в поточному році.

Раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp 29 жовтня запустила рейси в Тбілісі з аеропорту Харкова.

РБК-Україна писало, що 15 березня аеропорт "Ужгород" відновив обслуговування регулярних рейсів, які не виконувалися з літа 2016 року.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує підписання двохсторонньої угоди зі Словаччиною щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту "Ужгород".

Пасажирів аеропорту "Київ" евакуюють через підозрілу сумку Аеропорт "Львів" затримав та скасував ряд рейсів через туман
Новини України Рівнеаэропорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся