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Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Автор: Юлія Бойко

Курс долара на міжбанку 16 грудня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії піднявся у продажу на 1 копійку - до 27,19 гривень за долар, курс в покупці - до 27,17 гривень за долар. Курс євро у продажу піднявся відразу на 20 копійок - 30,80 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 27,1750 - 27,1950 грн/долар, євро 30,7811 - 30,8010 грн/євро, російський рубль 0,3691-0,3698 грн/рубль.

Відзначимо, 15 грудня торги закрилися в діапазоні: долар 27,1650 - 27,1850 грн/долар, євро 30,5877 - 30,6048 грн/євро, російський рубль 0,3674 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Тим часом Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар. Причому український регулятор тримає курс на цій позначці другий день поспіль.

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Курс долара