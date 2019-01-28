Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс доллара на межбанке в продаже 28 января 2019 года вырос на 1 копейку до 27,81 грн/доллар, курс в покупке до 27,78 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,77 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7850 -27,8100 грн/доллар, евро 31,7499 - 31,7757 грн/евро, российский рубль 0,4198 - 0,4204 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7850 27,8100

EUR/UAH 31,7499 31,7757

RUB/UAH 0,4198 0,4204

Напомним, 24 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись диапазоне 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,6216 - 31,6530 грн/евро, российский рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 28 января составило 27,78 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7886 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 25 января (27,8241 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,79 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 января установлен на таком уровне: 2779,0097 гривен за 100 долларов (-2,7188 гривен).