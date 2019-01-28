Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

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Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продажу 28 січня 2019 року виріс на 1 копійку до 27,81 грн/долар, курс купівлі до 27,78 грн/долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,77 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7850 -27,8100 грн/долар, євро 31,7499 - 31,7757 грн/євро, російський рубль 0,4198 - 0,4204 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7850 27,8100

EUR/UAH 31,7499 31,7757

RUB/UAH 0,4198 0,4204

Нагадаємо, 24 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,6216 - 31,6530 грн/євро, російський рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 28 січня склало 27,78 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7886 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 25 січня (27,8241 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,79 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 2779,0097 гривень за 100 доларів (-2,7188 гривень).