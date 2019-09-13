Київське метро оголосило про зміни в роботі

Київський метрополітен повідомив, що в неділю, 15 вересня, через футбольний матч поїзди підземки курсуватимуть у звичному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, можливе обмеження 15 вересня на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід пасажирів станцій", - йдеться у повідомленні.

У неділю гратимуть на Олімпійському команди "Динамо" (Київ) та "Десна" (Чернігів).

Нагадаємо, 7 вересня станція київського метро "Почайна" була закрита на вхід і вихід у зв'зв'язку з анонімним дзвінком про замінування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві через анонімне повідомлення про мінування закрили на вхід і вихід станції метро "Палац спорту" і пересадку на станцію "Льва Толстого".

Крім того, у Житомирі невідомий повідомив про мінування двох місцевих вищих навчальних закладів. Місцеві ЗМІ відзначали, що замінували політехнічний університет медичний інститут. На місці події працювала поліція, кінологи і вибухотехніки.