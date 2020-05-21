Метро в Києві працюватиме по-новому: з'явилися важливі правила

Метро у Києві відкриють вже з 25 травня. У столичній підземці заявили про готовність до запуску після понад два місяці простою, а також попросили пасажирів дотримуватися нових правил.

У пресслужбі Київського метрополітену кажуть, що поки що не отримали офіційного документа від уряду з датою запуску, але вже готові відкриватися і повноцінно працювати.

Але при цьому пасажири зобов'язані пам'ятати про нові правила безпеки:

дотримувати дистанцію між собою в 1,5 метра,

використовувати захисні маски й рукавички та інші заходи безпеки,

на станціях, перонах, біля кас вже нанесена спецрозмітка про дотримання дистанції,

по гучному зв'язку будуть інформувати пасажирів про заходи безпеки.

"Ми готові відновити роботу метрополітену та приймати пасажирів. Сподіваємося також на потужну підтримку поліції в питанні дотримання пасажирами масочного режиму", - сказала Наталія Макогон, радник начальника Київського метрополітену, пише Сьогодні.

Що стосується обмежень за кількістю пасажирів, то поки в метрополітені відповісти на це питання не можуть, адже офіційних документів вони поки не отримали.

У Держпродпотребслужбі Києва кажуть, що на станціях метрополітену потрібно проводити вибірковий температурний скринінг і стежити за тим, щоб пасажири були в масках. Поки ж йдуть дискусії з приводу кількості пасажирів. В одному з варіантів передбачається, що в метро не повинно бути стоячих пасажирів, тільки сидячі місця.

Раніше в Київському метрополітені також розповіли, якими платіжними засобами можна буде користуватися при проході через турнікет, а також про те, як довго можна буде користуватися жетонами.