В метро Киева женщину избили за пророссийские лозунги: полиция начала проверку

В киевском метро произошел инцидент из-за пассажирки, которая кричала пророссийские лозунги. Как результат у нее возник конфликт с другим пассажиром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полицию Киева .

Как стало известно, об этом конфликте правоохранители обнаружили вчера во время мониторинга социальных сетей.

Согласно публикации, распространенной в Telegram-каналах, пассажирка киевской подземки выражала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем и спровоцировала конфликт с другим пассажиром и он ее ударил.

"Сейчас по данному факту сотрудниками управления полиции в метрополитене продолжается проверка, устанавливаются все участники этого события, а также решается вопрос правовой квалификации", - добавили в полиции.

В то же время, полиция призвала граждан соблюдать законность, и если вы стали свидетелем правонарушения - сообщить в правоохранительные органы.