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В метро Киева женщину избили за пророссийские лозунги: полиция начала проверку

Киев, Пятница 18 июля 2025 09:41
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В метро Киева женщину избили за пророссийские лозунги: полиция начала проверку Фото: киевское метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В киевском метро произошел инцидент из-за пассажирки, которая кричала пророссийские лозунги. Как результат у нее возник конфликт с другим пассажиром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полицию Киева.

Как стало известно, об этом конфликте правоохранители обнаружили вчера во время мониторинга социальных сетей.

Согласно публикации, распространенной в Telegram-каналах, пассажирка киевской подземки выражала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем и спровоцировала конфликт с другим пассажиром и он ее ударил.

"Сейчас по данному факту сотрудниками управления полиции в метрополитене продолжается проверка, устанавливаются все участники этого события, а также решается вопрос правовой квалификации", - добавили в полиции.

В то же время, полиция призвала граждан соблюдать законность, и если вы стали свидетелем правонарушения - сообщить в правоохранительные органы.

Заметим, что во время войны количество предателей Украины и мародеров возросло, потому что российские спецслужбы начали активно вербовать население и предлагать денежное вознаграждение.

Однако обнаружив таких агентов РФ, украинцы могут сообщать о них онлайн.

Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборационистов, мародеров и вражеских агентов к ответственности.

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