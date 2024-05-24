RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира, его задержали

Иллюстративное фото (umdpl.info)
Автор: Валерия Полищук

В четверг вечером, 24 мая, в метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира. Обидчика задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева в Facebook.

"Происшествие произошло вечером на станции метро "Вокзальная" в вагоне поезда. Нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, и, когда один из пассажиров пытался его остановить - злоумышленник начал драку", - говорится в сообщении. 

Во время конфликта злоумышленник достал складной нож и нанес 24-летнему парню не проникающее ранение в живот. Пострадавшему помогли выйти на станции и вызвали полицейских и медиков.

Правоохранители оперативно задержали правонарушителя на станции метро "Шулявская". Однако 29-летний уроженец города Херсона не смог объяснить свои действия.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

 

Фото: В метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в Днепре задержан мужчина, который посреди улицы нападал на женщин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНападение на украинцев