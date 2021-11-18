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У метро Харкова екс-правоохоронець влаштував стрілянину через носіння маски: є постраждалий

Автор: Марія Кучерявець

У Харкові колишній працівник податкової поліції влаштував стрілянину в метро через конфлікт зі студентами, які напали на нього через зауваження щодо носіння маски. Після чого екс-правоохоронець вистрілив у ногу одному зі студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

"17 листопада біля 23:00 у вагоні поїзду метро між колишнім співробітником податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області та групою студентів стався словесний конфлікт з приводу носіння масок", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, чоловік почав робити вказаним особам зауваження щодо неправильного носіння ними масок. Своєю чергою, студенти почали нецензурно лаятись в адресу чоловіка.

"Після виходу з вагона, на платформі станції метро "Держпром", конфлікт загострився та студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліціянт дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів", - розповідають в прес-службі.

Як вказали правоохоронці, свої дії колишній співробітник податкової поліції пояснив як необхідну самооборону.

Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно екс-правоохоронця за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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