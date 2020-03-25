В "Метінвесті" розповіли про заходи боротьби з коронавірусом

Група "Метінвест," усвідомлюючи ризики та небезпеку, пов'язані з поширенням вірусу COVID-19 у світі та в Україні, з 17 березня на всіх своїх підприємствах запровадила особливі заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Так, в компанії повідомили, що скасовано всі масові заходи та відрядження. Усі робочі приміщення та автотранспорт, який доставляє співробітників підприємств на роботу і додому, проходять регулярну санітарну обробку. Їдальні переведено в режим буфетів з упакованими продуктами та бутильованою водою.
"Група налагоджує забезпечення персоналу необхідними в період кризи засобами індивідуального захисту, не зважаючи на їх дефіцит на ринку. Для працівників усіх українських підприємств групи закупили понад 160 тисяч медичних масок і респіраторів і понад 1 мільйон рукавичок. Усі співробітники також забезпечені дезінфекторами для рук. Запаси захисних засобів поповнюються у міру надходження: ми постійно шукаємо будь-які можливі варіанти для їх закупівлі, і, щойно знаходимо їх, усі ці засоби відразу ж передаються на підприємства", - йдеться в повідомлені.
Зазначається також, що "Метінвест" готовий забезпечувати лікувальні установи необхідним в умовах нестачі киснем. Своєю чергою, комбінати ММК імені Ілліча та "Азовсталь" вже передають кисень маріупольським міській та обласній лікарням, перинатальному центру, онкологічному диспансеру, а також усім медичним установам, які спрямовують такий запит на ці підприємства.
"Група бере участь у роботі регіональних антикризових штабів боротьби з коронавірусом. Санаторії-профілакторії компанії переведені в режим чергування і готові в будь-який момент почати приймати пацієнтів. Цього тижня "Метінвест" очікує постачання 20 тисяч експрес-тестів на COVID-2019, які будуть розподілені між медичними установами Києва, Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу", - зазначили в компанії.
В компанії також повідомили, що виділяють гроші на придбання засобів індивідуального захисту і спецобладнання для співробітників правоохоронних органів, лабораторій і станцій екстреної медичної допомоги.
Попри складну ситуацію, група продовжує виплачувати заробітну плату в повному обсязі всім своїм співробітникам, а адміністративний персонал керівної компанії та до 95% адмінперсоналу виробничих підприємств переведено на дистанційну роботу.
"Працівників, що перебувають у зоні ризику, відправили в оплачувані відпустки або перевели на віддалену роботу. Крім того, в умовах економічної невизначеності підприємства "Метінвесту" вирішили тимчасово відмовитися від податкових канікул, щоб забезпечити стабільність наповнення місцевих і державного бюджетів, а також ефективність заходів боротьби з вірусом COVID-19", - резюмували в компанії.
Як писало РБК-Україна, акціонер групи "Метінвест" Рінат Ахметов об'єднав зусилля всіх бізнесів SCM, благодійного фонду та ФК "Шахтар" для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Також Ахметов виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу країни з епідемією.
Фонд Ріната Ахметова закуповує 300 тисяч експрес-тестів для Стабілізаційного фонду при президентові України, а також мінімум 200 апаратів штучної вентиляції легенів для державних лікарень.