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"Метінвест" підтвердив сертифікат Центру експертизи клієнта SAP рівня Advanced

Новини » Економіка    15.02.2019 - 15:50
"Метінвест" підтвердив сертифікат Центру експертизи клієнта SAP рівня Advanced
Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

Сертифікат підтверджує високий рівень якості сервісів Центру

Сертифікат підтверджує високий рівень якості наданих Центром експертизи сервісів, дотримання кращих світових практик та стандартів в області побудови ІТ-систем в компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Зазначається, що Центр експертизи включає в себе ІТ-рішення, які спрямовані на підвищення ефективності та прозорості бізнес-процесів, поліпшення ІТ-систем і оперативне реагування на мінливі вимоги бізнесу.

"Така система управління в Метінвест Діджитал забезпечує стабільність і високу якість операцій, знижує витрати на підтримку та розвиток ІТ-систем. Центр експертизи дає можливість швидше впроваджувати інновації, зберігаючи якість супроводу бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, "Метінвест" в 2017 році став першою в Україні і четвертою в СНД компанією, а також увійшов до ТОП-50 світових компаній, сертифікованих на рівні Advanced.

Нагадаємо, раніше рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило Metinvest довгостроковий міжнародний рейтинг в національній валюті на рівні "B-" емітенту Metinvest.

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