Метапневмовирус в Украине: эксперт рассказала, будет ли новая пандемия

Отвечая на вопрос, есть ли риск возникновения пандемии именно на основе метапневмовируса, Виноград отметила, что его нет.

"Пандемии - нет. Знаете почему? Потому что мы инфицируемся этим вирусом", - сказала она.

По словам эксперта, половина детей до года уже инфицированы вирусом, а к пяти годам - 100% все инфицированы.

"А раз так, и иммунитет нам недолговременный, но если уж так, то у нас это называется проэпидемическое население, то у нас уже достаточная прослойка защищенных лиц и пандемии у нас не будет. Это однозначно", - пояснила Виноград.