Метапневмовирус в Украине: эксперт рассказала, будет ли новая пандемия

В мире и, в частности, Украине зафиксированы случаи заражения метапневмовирусом. Однако риска возникновения пандемии нет.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказала Наталья Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, главный эксперт по биобезопасности СНБО, доктор медицинских наук.

Отвечая на вопрос, есть ли риск возникновения пандемии именно на основе метапневмовируса, Виноград отметила, что его нет.

"Пандемии - нет. Знаете почему? Потому что мы инфицируемся этим вирусом", - сказала она.

По словам эксперта, половина детей до года уже инфицированы вирусом, а к пяти годам - 100% все инфицированы.

"А раз так, и иммунитет нам недолговременный, но если уж так, то у нас это называется проэпидемическое население, то у нас уже достаточная прослойка защищенных лиц и пандемии у нас не будет. Это однозначно", - пояснила Виноград.