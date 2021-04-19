Місяць жертв: в США вкотре сталась стрілянина з загиблими

В американському місті Остін, штат Техас, невідомий відкрив стрілянину. Внаслідок інциденту загинули троє людей.
Про це повідомляє місцева поліція.
Правоохоронці попереджують, що в місті й досі працює "активний стрілець".
Мешканцям міста наказали не виходити з домівок. Тим часом на місці інциденту - багато автомобілів поліції та швидкої допомоги.
Це вже не перша стріляна в Техасі за останні кілька днів дні. Напередодні у місті Сан-Антоніо, Техас, чоловік в'їхав на машині в термінал аеропорту, після чого відкрив стрілянину. В результаті його застрелив поліцейський.
Днями раніше в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталася стрілянина. В результаті інциденту загинула одна людина.
Також 9 квітня в США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті один чоловік був убитий, а кілька людей отримали поранення.
6 квітня в американському штаті Меріленд сталася стрілянина на військовій базі "Форт Детрік". В результаті інциденту загинули три людини, включаючи стрілка.
Загалом за останній місяць у США сталось близько півсотні випадків масової стрілянини, де загинули люди.