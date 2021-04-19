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Місяць жертв: в США вкотре сталась стрілянина з загиблими

Автор: Даша Харченко

В американському місті Остін, штат Техас, невідомий відкрив стрілянину. Внаслідок інциденту загинули троє людей.

Про це повідомляє місцева поліція.

Правоохоронці попереджують, що в місті й досі працює "активний стрілець".

Мешканцям міста наказали не виходити з домівок. Тим часом на місці інциденту - багато автомобілів поліції та швидкої допомоги.

Це вже не перша стріляна в Техасі за останні кілька днів дні. Напередодні у місті Сан-Антоніо, Техас, чоловік в'їхав на машині в термінал аеропорту, після чого відкрив стрілянину. В результаті його застрелив поліцейський.

Днями раніше в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталася стрілянина. В результаті інциденту загинула одна людина.

Також 9 квітня в США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті один чоловік був убитий, а кілька людей отримали поранення.

6 квітня в американському штаті Меріленд сталася стрілянина на військовій базі "Форт Детрік". В результаті інциденту загинули три людини, включаючи стрілка.

Загалом за останній місяць у США сталось близько півсотні випадків масової стрілянини, де загинули люди.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
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