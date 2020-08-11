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Місцеві вибори: ЦВК утворила 532 тервиборчкомів

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 01:37
Місцеві вибори: ЦВК утворила 532 тервиборчкомів
Фото: ЦВК (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Їхній склад буде незабаром оприлюднено

Центральна виборча комісія України утворила і сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів. Найближчим часом сформований склад тервиборчкомів буде оприлюднено.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Відзначається, що комісія утворила 532 обласних, районних (крім районів в АР Крим), міських (крім міст в АР Крим), районних в місті Києві виборчих комісій в межах 24 областей України.

Таким чином, у встановлений законом термін комісією сформований 22 обласних, 119 районних, 381 міський та 10 районних у місті Києві виборчих комісій для організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 8 серпня призначила перші місцеві вибори на різних рівнях у 24 областях України, однак вони не відбудуться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як писало РБК-Україна, 15 липня Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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