Місцеві вибори 2020: скільки буде тривати підрахунок голосів

Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)

Дільничні комісії будуть довше проводити підрахунок голосів на місцевих виборах. Найпесимістичніший сценарій - до середи після дня голосування.

Про це повідомила в інтерв'ю РБК-Україна координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, відкритість списків призводить до більш тривалого процесу підрахунку.

"А якщо в законодавстві не буде чіткої відповіді, які бюлетені дійсні, а які недійсні, то будуть дискусії. Дискусія щодо одного бюлетеня може тривати годинами", - вважає вона.

Як розповіла Айвазовська, територіальні виборчі комісії будуть математично обраховувати виборчу квоту та рейтингувати кандидатів у списку. Також можуть бути розроблені додаткові ІТ-інструменти для здійснення логічних перевірок.

"Логічна перевірка мінімізує втрати. Ви вносите дані в протокол - і бачите, де у вас помилка. Якщо будуть ІТ-інструменти, то тривалість цього процесу буде значно менше, ніж при умовах виключно людського фактора, але багато залежить і від цифрової грамотності членів комісій", - говорить вона.

Нагадаємо, РНБО розробляє протокол на випадок спалахів коронавірусу на виборчих дільницях, щоб вибори відбулися у всіх регіонах, включаючи "червону зону".

Також в Раді називали умову, при якій можуть перенести місцеві вибори.