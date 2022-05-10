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Місцевого депутата підозрюють у співпраці з росіянами під час окупації Тростянця, - СБУ

У Сумській області затримали депутата (facebook.com/ssu.sumy)
Автор: Тетяна Самарук

У Сумській області СБУ затримала депутата районної ради за підозрою у державній зраді. Зокрема, під час тимчасової окупації Тростянця він активно допомагав ворогу та закликав громадян переходити на бік загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ в Сумській області.

Повідомляється, посадовець за власної ініціативи налагодив контакт з офіцерами збройних сил РФ та запропонував свою допомогу та сприяння.

Також зловмисник забезпечував ворога продуктами харчування та предметами першої необхідності, безперебійним енергопостачанням до місць дислокації, допомагав орієнтуватись на місцевості, а також поширював через інтернет заклики щодо підтримання дій окупантів.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 111 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

У Сумській області затримали депутата, який сам запропонував допомогу росіянам (facebook.com/ssu.sumy)

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам.

Також ми писали, що у Львові СБУ затримала чотирьох чоловіків, які виклали у соцмережі кадри ракетних ударів.

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