На місці аварії літака на Камчатці знайшли тіла дев'яти загиблих, їх витягують з води

Для впізнання загиблих, ймовірно, знадобиться генетична експертиза. Наразі пошукові роботи тривають.

Рятувальники та волонтери шукатимуть тіла загиблих під час аварії пасажирського літака Ан-26 до припливу.

"Пошукові роботи вестимуться до початку припливу о 18 годині. Транспортувати тіла будуть в Палану, все для впізнання тут є. Очікується приліт судмедекспертів", - сказали в адміністрації.

Всього на борту літака було 28 осіб.

Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов повідомив, що в регіоні оголошено триденну жалобу у зв'язку з авіакатастрофою літака Ан-26.