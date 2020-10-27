На місці аварії танкера в Азовському морі виявили останки людей

На російському нафтовому танкері "Генерал Азі Асланов" виявили останки членів екіпажу. Судно зазнало аварії в Азовському морі 24 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

У відомстві зазначили, що призначили генетичні експертизи, щоб встановити особи загиблих.

"На місці події продовжує працювати слідча група, серед якої слідчі Краснодарського слідчого відділу на транспорті та криміналісти з досвідом розслідування подібних подій. Розслідування кримінальної справи триває", - йдеться в повідомленні.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про порушення вимог пожежної безпеки після цього інциденту за ч. 3 ст. 219 Кримінального кодексу РФ (порушення вимог пожежної безпеки, здійснене особою, на якій лежав обов'язок з їхнього дотримання, якщо це спричинило по необережності смерть двох або більше осіб).

Зазначимо, близько 19:00 24 жовтня на нафтовому танкері під російським прапором "Генерал Азі Асланов", що слідував без вантажу, стався вибух. Танкер йшов з порту Кавказ в Ростов-на-Дону. На борту перебували 13 осіб екіпажу, 10 з них врятовані. Доля трьох була невідома.

За даними екстрених служб РФ, вибух могло призвести порушення техніки безпеки або вогневі роботи.

Нагадаємо, раніше поблизу Маврикія затонув танкер. Через пошкодження судна стався масштабний витік нафтопродуктів.

Також РБК-Україна писало, що в травні на Находкінському судноремонтному заводі в Росії стався вибух на великій плавбазі "Всеволод Сибірцев".