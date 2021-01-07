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Помста за вбивство Сулеймані: Ірак видав ордер на арешт Трампа

Багдад, Четвер 07 січня 2021 15:54
Помста за вбивство Сулеймані: Ірак видав ордер на арешт Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Суддя слідчого суду Багдаду видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа. Американський лідер фігурує у справі про вбивство іранського генерала та лідера іракських ополченців Касима Сулеймані.

Про це повідомило агентство Associated Press.

Трампа звинувачують в умисному убивстві. За цей злочин передбачено покарання у вигляді смертної кари.

Покарання Трампа в Іраку є малоймовірний, тому цей ордер носить більш символічний характер, оскільки виданий в останні дні його президентства.

Як відомо, Сулеймані разом з заступником лідера Сил народної мобілізації Абу Махді аль-Мухандісом загинули поблизу аеропорту Багдаду в результаті удару безпілотника у січні 2020 року. Операцію з ліквідації Сулеймані проводили американські військові за наказом Дональда Трампа.

Це вбивство загострило стосунки між США та Іраком, зокрема, Багдад зажадав виведення всіх іноземних військ з території країни. Також після цього підтримувані Іраном групи активізували удари по американським силам в Іраку.

Нагадаємо, наприкінці січня минулого року Трамп розповів подробиці вбивства Сулеймані. За словами президента США, іранський генерал "говорив погані речі" про США, і саме через це він наказав його ліквідувати.

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Новини України В світі ІракарештДональд Трамп

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