Мститель оказался в нокдауне, тафгай "Аризоны" проиграл с кровью: драки вечера НХЛ

В канадской провинции Манитоба защитник "Виннипега" Логан Стэнли и нападающий "Вегаса" Киган Колесар сошлись на кулаках в первом периоде противостояния. Конкурентного спарринга не получилось. Хозяин льда несколько раз изрядно "прописал" оппоненту. Колесар пытался контратаковать, когда потерял шлем, но новые выпады Стэнли заставили перейти в оборону.

А вот в финальном периоде форвард "Джетс" Марк Шайфли решил вступиться за одноклубника Владислава Наместникова. Последнего жестко атаковал защитник "Голден Найтс" Николас Хейг. Шайфли смело налетел на соперника, но довольно быстро очутился на льду. Хулиган "Вегаса" разобрался с мстителем фактически двумя ударами.

В штате Миссури трансформировали в драку игровой эпизод за воротами форвард "Сент-Луиса" Натан Уокер и защитник "Калгари" Джоэл Хенли. Сначала более убедительно выглядел хозяин льда. Однако тафгай "Флэймз" контратаковал и заставил Уокера "клинчевать". Впоследствии схватка получила новое дыхание – оппоненты вложились еще в несколько ударов и поехали на скамью штрафников на 5 минут.

В свою очередь в Аризоне в эпицентре событий оказался известный хулиган "Койотис" Лиам О'Брайен. Правда, в противостоянии с защитником "Нэшвилла" Люком Шенном он быстро оказался потерпевшим. Гость университетского городка Темпе бил более акцентированно и отправил О'Брайена наземь. Из заметных повреждений последнего – рассечение на носу.

Наконец-то в штате Вашингтон инициатором драки стал вингер "Сиэтла" Брэндон Танев. После нескольких проигранных единоборств под горячую руку канадцу попал нападающий "Анахайма" Трой Терри, которого нападавший и толкнул на лед. Рядом проезжал защитник "Дакс" Уильям Лагессон и несколькими акцентированными ударами попытался "перевоспитать" Танева. По крайней мере, 5 минут подумать над поведением тот получил.