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Жителей Киева предупредили про гололед: водителям дали рекомендации

Фото: жителей Киева предупредили про гололед (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 22 ноября, ожидается гололед. Жителей столицы просят не пользоваться личным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

В ведомстве призвали киевлян без надобности не выезжать на улицы Киева в связи с гололедом и пользоваться общественным транспортом.

При этом в КГГА отмечают, что движение по эстакадам, мостам и путепроводам является небезопасным для водителей, поскольку именно на этих местах возникновение гололеда наиболее вероятно.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что гололед ожидается завтра не только в Киеве, но и еще в ряде областей.

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