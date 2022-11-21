Жителей Киева предупредили про гололед: водителям дали рекомендации

В Киеве завтра, 22 ноября, ожидается гололед. Жителей столицы просят не пользоваться личным транспортом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
В ведомстве призвали киевлян без надобности не выезжать на улицы Киева в связи с гололедом и пользоваться общественным транспортом.
При этом в КГГА отмечают, что движение по эстакадам, мостам и путепроводам является небезопасным для водителей, поскольку именно на этих местах возникновение гололеда наиболее вероятно.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что гололед ожидается завтра не только в Киеве, но и еще в ряде областей.
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