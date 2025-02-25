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Смерь ребенка в морозильной камере. Лубинец рассказал новые детали трагедии в Одессе

Одесса, Вторник 25 февраля 2025 20:58
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Смерь ребенка в морозильной камере. Лубинец рассказал новые детали трагедии в Одессе Фото: Дмитрий Лубинец, омбудсман Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Черніговець

После резонансной истории со смертью мальчика в Одессе, тело которога нашли в морозильной камере, в соцслужбах города были проведены проверки. Информацию передели правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Такие случаи не должны оставаться без должного реагирования. По моему поручению был проведен мониторинговый визит в ряд учреждений в Одесской области", - сообщил Лубинец.

Результаты проверки показали, что мать ребенка на момент его рождения была несовершеннолетней и имела статус ребенка, лишенного родительской опеки, без семьи и социальных связей.

Отмечается, что она родила первого ребенка в 16 лет, но орган опеки и попечительства принял решение предоставить ей полную гражданскую дееспособность.

Оказалось, что службы по делам детей Одесской области не предоставили матери с детьми статус семьи, которая находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Центры социальных служб, по словам Лубинца, игнорировали сообщения от правоохранителей о возможной опасности для детей из-за условий их проживания, а также не выполняли своих непосредственных функций в отношении детей, нуждающихся в поддержке.

"Офис Омбудсмана инициировал представление в Одесскую ОГА о бездействии должностных лиц, ответственных за защиту детей. Информация передана в Офис генпрокурора и Нацполиции Украины для проведения дальнейшего расследования", - сообщил Лубинец.

Что предшествовало

Напомним, 13 февраля облуправление полиции сообщило, что в Одессе в одной из квартир обнаружили тело ребенка в морозильной камере. Мальчику было чуть более года, он со старшей на год сестрой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

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