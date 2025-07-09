Мерц о войне России против Украины: дипломатия исчерпана

Крупнейшая комбинированная атака на Украину 9 июля

Напомним, что в ночь на 9 июля Украина подверглась самой масштабной воздушной атаке с начала полномасштабного вторжения. Российские войска массово применили дроны-камикадзе и ракеты, вызвав взрывы в Киеве и в нескольких других регионах.

Самый мощный обстрел этой ночью зафиксирован в Луцке - город стал основной целью наиболее массированной атаки с использованием дронов и ракет за все время войны. В результате обстрелов в городе вспыхнули пожары.

Также под вражеским ударом оказалась Киевская область. В частности, одной из целей противника оказался район Броваров.

По информации Воздушных сил ВСУ, в этой атаке Россия применила более 700 средств воздушного поражения. Среди них - 728 дронов различных типов, в том числе сотни дронов-камикадзе.

Больше подробностей о комбинированной атаке, состоявшейся в ночь на 9 июля, читайте в материале РБК-Украина.

Заметим также, что украинский президент Владимир Зеленский отметил, что это была показательная атака. Он подчеркнул, что именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, Россия все отвергает.

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