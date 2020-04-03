Меркель заявила про уповільнення поширення COVID-19 в Німеччині

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про уповільнення поширення коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Меркель, в останніх даних Інституту імені Роберта Коха вона вбачає перші ознаки уповільнення поширення коронавірусу в Німеччині.

"Зростання кількості нових підтверджених випадків зараження відбувається трохи повільніше, ніж ще кілька днів тому. Це правда, що останні цифри Інституту імені Роберта Коха, якими високими вони не є, дуже обережно вселяють трохи надії", - заявила вона.

При цьому Меркель виключає послаблення обмежувальних заходів у Німеччині найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький канцлер Меркель вийшла з самоізоляції, де вона перебувала після того, як у її лікаря виявили коронавірус. Три перевірки не виявили коронавірусу в організмі канцлера Німеччини.

Також РБК-Україна писало, що у Німеччині ввели жорсткі обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. Уряд заборонив німецьким громадянам збиратися більше, ніж по двоє. До цього через швидке і неконтрольоване поширення коронавірусу у Німеччині ввели прикордонний контроль з країнами Євросоюзу.