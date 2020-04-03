ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель заявила про уповільнення поширення COVID-19 в Німеччині

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 21:58
Меркель заявила про уповільнення поширення COVID-19 в Німеччині
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

При цьому послаблювати обмеження в Німеччині не планують

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про уповільнення поширення коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Меркель, в останніх даних Інституту імені Роберта Коха вона вбачає перші ознаки уповільнення поширення коронавірусу в Німеччині.

"Зростання кількості нових підтверджених випадків зараження відбувається трохи повільніше, ніж ще кілька днів тому. Це правда, що останні цифри Інституту імені Роберта Коха, якими високими вони не є, дуже обережно вселяють трохи надії", - заявила вона.

При цьому Меркель виключає послаблення обмежувальних заходів у Німеччині найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький канцлер Меркель вийшла з самоізоляції, де вона перебувала після того, як у її лікаря виявили коронавірус. Три перевірки не виявили коронавірусу в організмі канцлера Німеччини.

Також РБК-Україна писало, що у Німеччині ввели жорсткі обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. Уряд заборонив німецьким громадянам збиратися більше, ніж по двоє. До цього через швидке і неконтрольоване поширення коронавірусу у Німеччині ввели прикордонний контроль з країнами Євросоюзу.

У Туреччині людям молодше 20 років заборонили виходити на вулицю Понад 160 українців захворіли на коронавірус за кордоном
Новини України ГерманияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся