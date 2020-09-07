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Меркель може зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю РФ на отруєння Навального

Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю Росії на отруєння опозиціонера Олексія Навального. При цьому поки рано визначати, які наслідки для газопроводу буде мати інцидент з Навальним.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Bloomberg.

Повідомляється, що Меркель підтримує заяви міністра закордонних справ Хайко Мааса, який заявив про можливу зміну позиції Берліна щодо підтримки проекту "Північний потік-2".

"Канцлер також дотримується думки, що неправильно відкидати будь-що з самого початку", - зазначив Зайберт.

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Bloomberg пише, що це істотна зміна в позиції Меркель, яка наприкінці серпня стверджувала, що "Північний потік-2" має бути добудований, а отруєння Навального буде окремим питанням.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер не виключила введення санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

До цього претендент у лідери партії ХДС Фрідріх Мерц запропонував на два роки заморозити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Минулого тижня стало відомо, що Навального отруїли отрутою класу "Новачок". Міжнародне співтовариство вважає, що до нападу міг бути причетний Кремль, а деякі політичні сили в Німеччині виступили за введення санкцій проти "Північного потоку-2".

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