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Меркель не проти зробити щеплення вакциною AstraZeneca

Автор: Андрій Василюк

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила 19 березня, що зробила б щеплення від COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca. Регулятор ЄС (ЕМА) напередодні підтвердив безпечність цієї вакцини.

Про це голова німецького уряду заявила на прес-конференції після зустрічі з главами федеральних земель, передає Reuters.

"Я отримала б щеплення вакциною від AstraZeneca", - сказала Меркель.

Нагадаємо, 18 березня після висновку Європейського агентства з контролю медикаментів щодо переваг вакцини AstraZeneca над можливими побічними ефектами низка європейських країн повідомила про відновлення вакцинації препаратом AstraZeneca.

18 березня Європейське агентство з контролю медикаментів (EMA) схвалило подальшу вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Регулятор не виявив можливості збільшення ризику тромбозу від застосування вакцини.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Зокрема, були перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили препаратом AstraZeneca в Європейському союзі й Великобританії.

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