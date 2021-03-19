ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меркель не проти зробити щеплення вакциною AstraZeneca

Новость на русском → Німеччина, П'ятниця 19 березня 2021 20:44
Меркель не проти зробити щеплення вакциною AstraZeneca Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)
Автор: Андрій Василюк

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила 19 березня, що зробила б щеплення від COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca. Регулятор ЄС (ЕМА) напередодні підтвердив безпечність цієї вакцини.

Про це голова німецького уряду заявила на прес-конференції після зустрічі з главами федеральних земель, передає Reuters.

"Я отримала б щеплення вакциною від AstraZeneca", - сказала Меркель.

Нагадаємо, 18 березня після висновку Європейського агентства з контролю медикаментів щодо переваг вакцини AstraZeneca над можливими побічними ефектами низка європейських країн повідомила про відновлення вакцинації препаратом AstraZeneca.

18 березня Європейське агентство з контролю медикаментів (EMA) схвалило подальшу вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Регулятор не виявив можливості збільшення ризику тромбозу від застосування вакцини.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Зокрема, були перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили препаратом AstraZeneca в Європейському союзі й Великобританії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коронавірус
NEWS
РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні
РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні