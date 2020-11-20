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Меркель назвала терміни реєстрації вакцини від коронавірусу в Європі

Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що вакцина від коронавірусу може бути зареєстрована в Європі в грудні цього року або на початку наступного року. За її словами, останні новини про розробку вакцини "вселяють великий оптимізм".

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Відповідне звернення виклав представник німецького уряду Штеффен Зайберт в Twitter.

Також Єврокомісія вже уклала рамкові угоди про постачання вакцини з низкою виробників, зокрема з фармкомпанією BioNTech-Pfizer.

"Ми очікуємо реєстрацію в Європі в грудні або незабаром після початку наступного року", - повідомила канцлер. Потім в Європі почнеться процес вакцинації.

Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу. В рамках цього механізму Україна безкоштовно отримає кількість доз вакцини для 4 млн населення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Китаї проходять випробування п'ять зразків вакцини від коронавірусу. Всі вони знаходяться на третій фазі досліджень.

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Новини України ВакцинаКоронавірусАнгела Меркель