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Меркель в Москві обговорить з Путіним Україну

Новини » В світі     11.01.2020 - 12:40
Меркель в Москві обговорить з Путіним Україну
Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (kremlin.ru)

Крім України Меркель і Путін обговорять Сирію, Лівію, Ірак і Іран

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відправляється 11 січня 2020 року в Москву для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляється на сайті федерального канцлера ФРН.

Згідно з повідомленням, у порядку денному - актуальні міжнародні питання, зокрема, ситуація в Сирії, Лівії, Іраку, Ірані та Україні. Крім того, будуть обговорені теми двосторонніх відносин між Німеччиною і Росією.

Під час візиту в Москву Меркель буде супроводжувати федеральний міністр закордонних справ Хайко Маас.

Зазначимо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови підтвердили налаштованість на подальшу підтримку газового проекту "Північний потік - 2" та відзначили прогрес у переговорах про продовження транзиту газу через територію України.

Нагадаємо, Україна і Німеччина домовилися про співпрацю в розслідуванні авіакатастрофи українського Боїнга-373 в Ірані. Як заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, німецька сторона висловила підтримку у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані.

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