Мерію Кам'янського звинуватили у передачі центральної площі під будівництво МАФів

"Частина комунальної землі була продана компанії, близькій до самого мера. Кам'янчан така ситуація дуже обурила, і вони вийшли на протести. Тим більше будівництво не вписується в центральну площу міста - Майдан Героїв, частину якого воно зайняло", - йдеться в публікації.

На обурення місцевих жителів і електронну петицію з вимогою припинити забудову в мерії відповіли, що все законно. Однак головна архітекторка Кам'янського Юлія Саєнко офіційно повідомила, що будувати на Майдані Героїв законом заборонено.

На тлі скандалу в травні цього року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самовільного будівництва за ст. 197-1 КК.

Як стало відомо журналістам, ділянку за адресою пр. Шевченка-4В мерія продала компанії "Укрконсалтинг груп", керівником якої значиться Данило Хомуха. Він же виявився співвласником десятків фірм, серед яких "Консалтинг Менеджмент", частку в якій продав дружині мера Анастасії Білоусовій.

Крім того, "Укрконсалтинг груп" пов'язана з Мариною Фадєєвою, що доводиться рідною сестрою кума мера Олександра Іванова. Вона ж заснувала ГО "Бджола" під однойменну партію Білоусова. Саме через рахунки цієї громадської організації оплачувалася вся реклама в соціальних мережах під час передвиборної кампанії.

Журналісти підозрюють, що такі тісні зв'язки з керівництвом міста допомогли Хомусі в статусі ФОП виграти тендер на монтаж сигналізації в комунальному підприємстві "Міська аптека", а також займатися установкою опалення з дозволу виконкому міськради.