Сеть всколыхнул фейк о смерти задержанного мужчины в Харькове: объяснение полиции

В сети распространяли слухи о якобы смерти 43-летнего мужчины, которого в Харькове задержали полицейские. В правоохранительных органах это опровергли, и разъяснили ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области.

"Информация о якобы смерти мужчины во время общения с полицейскими в Харькове - не соответствует действительности", - говорится в заявлении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Контекст: о каком случае идет речь

Стоит отметить, что в субботу вечером в харьковских пабликах и на Telegram-каналах появились публикации о том, что в центре Харькова представители правоохранительных органах остановили мужчину на улице и якобы применили к нему силу.

В сети писали, что гражданина, который показал полицейским свои документы, якобы не отпускали, после этого у мужчины случился эпилептический приступ. Также были в интернете рассказы, что это закончилось смертью мужчины.

Кроме того, в социальных сетях и на ТГ-каналах публиковали кадры якобы с места происшествия.

В интернете появились сообщения о якобы смерти мужчины в Харькове, которого остановили лицейские (фото: скрин из сети)

Что говорят в полиции

"5 апреля в Киевском районе патрульные остановили 43-летнего жителя. Во время проверки установлено, что он находится в розыске ТЦК и СП. У мужчины случился эпилептический приступ", - говорится в заявлении Полиции Харьковской области.

При этом отмечается, что полицейские "вызвали медиков, которые доставили его в больницу".

"После стабилизации состояния мужчины его отпустили домой", - рассказали в полиции, и призвали граждан не распространять фейки, и доверять только официальным источникам.

Вбросы о ТЦК и усилении мобилизации

Напомним, что украинцев с начала полномасштабной войны предупреждают о массовом распространении фейков. В частности, россияне используют технологии дипфейк для создания видео, которыми пытаются дискредитировать украинское политическое и военное руководство Украины.

Около двух недель назад в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли очередной вброс о якобы похищении работниками ТЦК мужчины с ребенком в Херсонской области. И обращали внимание, что распространенное в сети видео - постановочное

В начале марта в ЦПД отмечали, что в соцсети X массово начали распространять фейки о мобилизации в Украине.

Добавим, что ранее в сети также распространили информацию о якобы "усилении" мобилизации в Одессе, однако полиция это опровергла.