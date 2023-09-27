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В сети появилось видео момента аварии Ил-76 с "вагнеровцами" в Мали

Иллюстративное фото: в сети появилось видео момента аварии Ил-76 с "вагнеровцами" в Мали (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Военно-транспортный самолет Ил-76, который может быть связан с ЧВК "Вагнера", не смог затормозить и разбился во время посадки в аэропорту Гао Мали 23 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на JACDEC.

На видео видно, как самолет заходит на взлетно-посадочную полосу и на большой скорости пролетает ее конец. По неизвестной пока причине, самолет не смог затормозить во время посадки, распался на части и загорелся.

 

 

Авария Ил-76

23 сентября в Мали во время захода на посадку разбился Ил-76, который может быть связан с "вагнеровцами". Возможной причиной аварии называли неисправность бака.

Позже сообщалось, что из-за аварии могли погибнуть 140 человек, среди которых малийские военные и "вагнеровцы".

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ЧВК ВагнераМали