В сети появилось видео с румынской техникой у границ Молдовы. Оно оказалось фейком

В сети распространили видео якобы перемещения румынской военной техники к границам с Молдовой. Минобороны Румынии опровергло эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal .

"Неправдиво (и с явной целью вызвать панику) видеоматериал от 27 февраля 2023 года преподносится как "перемещение румынских систем противовоздушной обороны к границе с Республикой Молдова сегодня утром", - заявили в Минобороны Румынии.

В ведомстве пояснили, что на самом деле видеоматериал, который использовался для распространения этого фейка, в котором фигурируют, в частности системы HIMARS и Gepard из румынских военных подразделений, был сделан в конце ноября 2022 в центре Алба-Юлии по случаю подготовки к военной церемонии, организованной по случаю празднование Национального дня Румынии.