RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети появилось видео украинских военных с французскими танками AMX-10RC

Фото: AMX-10RC (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные уже овладевают легкими французскими танками AMX-10 RC.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

На опубликованном видео видно, как бойцы производят испытания гидравлических возможностей бронемашины.

AMX-10 RC имеет колесную формулу 6×6. Он оснащен системой гидропневматической подвески со сменным дорожным просветом и наклоном. Это позволяет бронемашине эффективно прятаться в сложной местности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что легкие французские танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину, а часть находится на передовой.

В феврале сообщалось, что Францияотправила в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин.

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине легких танков AMX10-RC.

Более подробно о французских колесных танках, которые получила наша страна, можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныФранцияВооруженные силы Украины