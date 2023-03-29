В сети появилось видео украинских военных с французскими танками AMX-10RC

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

Первые шорты AMX-10RC wheeled tanks были перевезены по Франции прямо в Украину pic.twitter.com/9AgM76U3Aw

AMX-10 RC имеет колесную формулу 6×6. Он оснащен системой гидропневматической подвески со сменным дорожным просветом и наклоном. Это позволяет бронемашине эффективно прятаться в сложной местности.

На опубликованном видео видно, как бойцы производят испытания гидравлических возможностей бронемашины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что легкие французские танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину, а часть находится на передовой.

В феврале сообщалось, что Францияотправила в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин.

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине легких танков AMX10-RC.

Более подробно о французских колесных танках, которые получила наша страна, можете узнать в материале РБК-Украина.

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