В сети появилось видео с якобы военными-попрошайками под ТЦ в Киеве: полиция отреагировала

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором двое мужчин - один с признаками инвалидности, а другой одетый в военную форму без опознавательных знаков, находились возле торгового центра в Дарницком районе и просили у граждан деньги, представляясь бывшими военными ВСУ.

Во время общения с автором ролика, действительным бывшим военным и участником боевых действий, мужчины жаловались на отсутствие выплат, в связи с чем они вынуждены попрошайничать.

Указанное сообщение набрало около двухсот тысяч просмотров и активно распространялось пользователями на других интернет-платформах, что, в свою очередь, создавало у граждан искаженную картину заброшенности украинских защитников и отсутствия заботы о них со стороны государства.

Что известно об этих людях

Псевдовоенными оказались 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона, который недавно переехал в столицу. Оба не имели никакого отношения к Силам обороны страны и ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступлений.

Своего собеседника последние ввели в заблуждение, поскольку находились в затруднительном положении.

"Полицейские провели с мужчинами разъяснительную беседу о недопустимости распространения недостоверной информации и предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь", - отметили в полиции.

Правоохранители также призвали блогеров и медийных лиц обязательно проверять информацию, прежде чем ее публиковать в широкую общественность, а граждан - критически относиться к провокационным новостям в интернете.