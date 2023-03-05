В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley

Доподлинно неизвестно, где проходили тренировки украинских бойцов. Но, скорее всего, они были в Польше или Германии.

К тому же непонятно, когда именно были сняты эти видео.

Напомним, в середине февраля в Пентагоне сообщили, что первая группа украинских бойцов прошла обучение на базе США в Германии. Защитники проходили тренировки, в том числе, и на Bradley.

РБК-Украина также рассказывало, что Украина получит от США уникальные М7 Bradley BFIST, предназначенные для ведения дальнобойного высокоточного огня.

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