В сети появилось видео колонны ЧВК "Вагнера" на одной из трасс Беларуси

Видео было снято якобы утром 15 июля в Гомельской области. Однако, как выяснил "Гаюн", на самом деле видео было снято в Могилевской области, на трассе Р43 возле села Лебедевка. Это является дополнительным подтверждением маршрута колонны, которая вероятно двигалась в палаточный городок в направлении Осиповичей.

"Анализ видео показывает, что он был сделан в 5 утра 15 июля, а это означает, что граница РФ-РБ эта колонна пересекла поздно ночью около 03:00, ведь от пограничного перехода на границе РФ-РБ "Звенчатка-Понятовка" ехать 110 км – это 1,5-2 часа", - сказано в сообщении.

Передислокация "вагнеровцев" в Беларусь

После неудачного бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам вожак.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". Лишь 14 июля в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке.

А вот 15 июля в сети начала появляться информация о том, что первая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь.

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