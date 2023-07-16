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В сети появилось видео колонны ЧВК "Вагнера" на одной из трасс Беларуси

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Воскресенье 16 июля 2023 17:26
В сети появилось видео колонны ЧВК "Вагнера" на одной из трасс Беларуси Фото: колонну вагнеровцев заметили в Беларуси (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В субботу, 15 июля, в Беларусь, вероятно, прибыла большая колонна наемников ЧВК "Вагнера". Соответствующее видео было опубликовано в соцмпережах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

Видео было снято якобы утром 15 июля в Гомельской области. Однако, как выяснил "Гаюн", на самом деле видео было снято в Могилевской области, на трассе Р43 возле села Лебедевка. Это является дополнительным подтверждением маршрута колонны, которая вероятно двигалась в палаточный городок в направлении Осиповичей.

"Анализ видео показывает, что он был сделан в 5 утра 15 июля, а это означает, что граница РФ-РБ эта колонна пересекла поздно ночью около 03:00, ведь от пограничного перехода на границе РФ-РБ "Звенчатка-Понятовка" ехать 110 км – это 1,5-2 часа", - сказано в сообщении.

Передислокация "вагнеровцев" в Беларусь

После неудачного бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам вожак.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". Лишь 14 июля в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке.

А вот 15 июля в сети начала появляться информация о том, что первая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь.

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