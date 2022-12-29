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В сети появились видео с места падения ракеты в Беларуси

Фото: в сети появились видео с места падения ракеты в Беларуси (t.me/Hajun_BY)
Автор: Иван Носальский

В сети обнародовали несколько видео с места падения обломков ракеты в Брестской области, которое произошло сегодня, 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nexta в Twitter.

На видео можно заметить обломки ракеты, которая упала в поле в Ивановском районе, Брестской области, граничащей с Волынской областью.

Также на кадрах также видно, что белорусские специалисты измеряют размер обломков.

Напомним, сегодня, 29 декабря, Беларусь заявила, что на ее территории упала ракета, которая якобы была выпущена из Украины.

Позже в Воздушных силах ВСУ отрицали причастность к инциденту. При этом в Минобороны Украины заявили о готовности провести расследование, но упомянули о возможной провокации России.

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