В сети появились видео с места падения ракеты в Беларуси
В сети обнародовали несколько видео с места падения обломков ракеты в Брестской области, которое произошло сегодня, 29 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nexta в Twitter.
На видео можно заметить обломки ракеты, которая упала в поле в Ивановском районе, Брестской области, граничащей с Волынской областью.
#Belarusian state media published a video of the missile wreckage, which fell today near the village of Gorbaha, Ivanovski district, Brest region. pic.twitter.com/1gk9EXknS1— NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2022
Также на кадрах также видно, что белорусские специалисты измеряют размер обломков.
Напомним, сегодня, 29 декабря, Беларусь заявила, что на ее территории упала ракета, которая якобы была выпущена из Украины.
Позже в Воздушных силах ВСУ отрицали причастность к инциденту. При этом в Минобороны Украины заявили о готовности провести расследование, но упомянули о возможной провокации России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.