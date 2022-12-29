ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В сети появились видео с места падения ракеты в Беларуси

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 21:01
В сети появились видео с места падения ракеты в Беларуси Фото: в сети появились видео с места падения ракеты в Беларуси (t.me/Hajun_BY)
Автор: Иван Носальский

В сети обнародовали несколько видео с места падения обломков ракеты в Брестской области, которое произошло сегодня, 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nexta в Twitter.

На видео можно заметить обломки ракеты, которая упала в поле в Ивановском районе, Брестской области, граничащей с Волынской областью.

Также на кадрах также видно, что белорусские специалисты измеряют размер обломков.

Напомним, сегодня, 29 декабря, Беларусь заявила, что на ее территории упала ракета, которая якобы была выпущена из Украины.

Позже в Воздушных силах ВСУ отрицали причастность к инциденту. При этом в Минобороны Украины заявили о готовности провести расследование, но упомянули о возможной провокации России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь ракети
NEWS
"Нечего комментировать". Воздушные силы ответили на заявление Беларуси о падении ракеты
"Нечего комментировать". Воздушные силы ответили на заявление Беларуси о падении ракеты
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН