В сети появились видео с места падения ракеты в Беларуси

На видео можно заметить обломки ракеты, которая упала в поле в Ивановском районе, Брестской области, граничащей с Волынской областью.

#Belarusian state media published a video of the missile wreckage, which fell today near the village of Gorbaha, Ivanovski district, Brest region. pic.twitter.com/1gk9EXknS1