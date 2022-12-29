В сети появились видео с места падения ракеты в Беларуси

В сети обнародовали несколько видео с места падения обломков ракеты в Брестской области, которое произошло сегодня, 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nexta в Twitter.

На видео можно заметить обломки ракеты, которая упала в поле в Ивановском районе, Брестской области, граничащей с Волынской областью.

#Belarusian state media published a video of the missile wreckage, which fell today near the village of Gorbaha, Ivanovski district, Brest region. pic.twitter.com/1gk9EXknS1 — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2022

Также на кадрах также видно, что белорусские специалисты измеряют размер обломков.