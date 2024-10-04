В сети распространяется смертельный флешмоб среди детей: что известно

В сети стал распространяться новый смертельный флешмоб среди детей. Дети на камеру вдыхают опасные и ядовитые пары токсичных бытовых веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца .

Он отметил, что вдыхание таких веществ может иметь серьезные последствия для здоровья и жизни ребенка.

"Я, как Омбудсман, с целью защиты права ребенка на жизнь и здравоохранение обратился в Национальную полицию с просьбой отреагировать на ситуацию и принять все необходимые меры для предотвращения распространения этой опасной тенденции", - сообщил Лубинец.

Он также обратился к родителям детей и призвал их быть бдительными к опасностям, подстерегающим детей в интернет-сети, а также сознательно относиться к киберугрозам.

"Ведь чем больше дети знают о возможных рисках, тем более защищенными они будут, в частности, от манипуляций, кибербуллинга и опасных онлайн-трендов", - пояснил омбудсмен.

Ранее мы рассказывали, что этот опасный флешмоб получил название хроминга или хаффинга. Он активно распространяется как в Украине, так и за рубежом среди детей. Медики во всем мире обеспокоены его популярностью и предупреждают о большом количестве последствий для детей.

Опасные флешмобы для детей в сети

В Украине и мире распространялись опасные флешмобы для детей в интернете, которые могли представлять серьезную угрозу жизни и здоровью детей. Их количество увеличивалось по мере того, как интернет-сеть становилась все доступнее. Вот некоторые из известнейших таких случаев:

"Синий кит" (Blue Whale Challenge) - опасная "игра", распространявшаяся через соцсети в середине 10-х. Подросткам давали задачи, которые включали самоповреждение, а финальная задача могла быть связана с суицидом. "Момо" - через мессенджеры и социальные сети детям во всем мире присылали страшные изображения персонажа по имени Момо, угрожали им и призывали выполнять опасные задачи. Флэшмоб также имел шокирующие последствия для психического состояния детей. "Исчезни на 24 часа" - детей призвали скрыться из дома в сутки, не сообщая родителям. Это провоцировало панику среди родителей по всему миру. Флешмоб расследовался правоохранителями. "Трижды стукни" (Knockout Challenge) - этот флешмоб призвал детей неожиданно ударить прохожих, записывая это на видео. Такие действия приводили к серьезным травмам и насилию. Они расследовались полицией.

Авторы этих опасных флешмобов используют уязвимость детей. Поэтому важно вести разъяснительную работу среди детей и родителей по поводу опасностей, связанных с неконтролируемым использованием интернета.

К слову, в ВОЗ недавно призвали начать контролировать использование смартфонов среди несовершеннолетних, поскольку они представляют угрозу их ментальному здоровью.