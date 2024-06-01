В сети сообщили, что в Одессе ТЦК задержал мужчину с олигофренией: реакция военных

Инцидент произошел 30 мая. В сети распространяется видео, по словам автора, военнослужащий Киевского РТЦК и СП Одессы, был задержан мужчина с якобы пороками сердца и олигофренией. Его доставили в сборный пункт, где он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в армии.

В Одесском областном ТЦК заявляют, что по нормам законодательства граждане с диагнозом "олигофрения легкие степени" могут быть признаны годными к военной службе в тыловых частях обеспечения.

"Однако, в этом случае важно учесть, что никакие медицинские документы, подтверждающие диагноз парня, не были предоставлены ни представителям Киевского РТЦК и СП города Одесса, ни членам военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.

ТЦК подтверждает, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным, а при этой процедуре не были нарушены нормы законодательства.

Также в ТЦК напомнили, что во время действия военного положения и мобилизации все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетные документы.