В сети сообщили, что в Одессе ТЦК задержал мужчину с олигофренией: реакция военных

В сети заявили, что ТЦК в Одессе якобы задержал мужчину с пороками сердца и олигофренией. Военные отмечают, что документы, подтверждающие диагноз, не были предоставлены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.
Инцидент произошел 30 мая. В сети распространяется видео, по словам автора, военнослужащий Киевского РТЦК и СП Одессы, был задержан мужчина с якобы пороками сердца и олигофренией. Его доставили в сборный пункт, где он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в армии.
В Одесском областном ТЦК заявляют, что по нормам законодательства граждане с диагнозом "олигофрения легкие степени" могут быть признаны годными к военной службе в тыловых частях обеспечения.
"Однако, в этом случае важно учесть, что никакие медицинские документы, подтверждающие диагноз парня, не были предоставлены ни представителям Киевского РТЦК и СП города Одесса, ни членам военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.
ТЦК подтверждает, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным, а при этой процедуре не были нарушены нормы законодательства.
Также в ТЦК напомнили, что во время действия военного положения и мобилизации все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетные документы.
Напомним, недавно в Закарпатской области разразился скандал, поскольку в Мукачево был держан водитель, перевозивший лекарства. ТЦК задержал его, поскольку у перевозчика не было при себе военно-учетных документов.
Также в Одесской области сотрудники ТЦК задержали подростка. ТЦК заявил, что проводит проверку инцидента.
Во Львовской области представители военкомата задержали медиков онкоцентра и это якобы остановило работу медицинского учреждения.
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