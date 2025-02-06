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В сети пишут об убийстве парня сотрудниками ТЦК, полиция опровергает

Фото: в сети распространяется информация об убийстве парня сотрудниками ТЦК (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В сети распространяется информация об убийстве парня сотрудниками ТЦК. Правоохранители опровергли это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

Правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикацию, в которой говорится, что 31 января около 8:00 возле магазина в поселке Краснопавловка Лозовского района полицейский офицер общины вместе с тремя работниками Лозовского РТЦК и СП пытались насильно мобилизовать молодого парня и нанесли ему телесные повреждения.

После чего якобы посадили его в служебный автомобиль и повезли в больницу, по дороге в которую парень умер.

Однако, по данным правоохранителей, в ходе проверки установлено, что полицейский офицер общины, о котором говорится в публикации, в тот день не находился в поселке и не участвовал в мероприятиях с работниками РТЦК и СП.

Кроме того, в полицию не поступало никаких сообщений об убийствах в поселке Краснопавловка, так же как и информации об обнаружении неопознанных тел или конфликтных ситуаций с работниками полиции или РТЦК и СП.

Более того, правоохранители разыскали якобы "убитого парня" и опросили его. Он сообщил, что в тот день у него на улице действительно проверили документы воинского учета и после предъявления приложения "Резерв+" молодого человека отпустили.

"Конфликтов и фактов незаконного задержания он не подтвердил", - подытожили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Полтавской области неизвестный застрелил работника ТЦК на АЗС во время сопровождения мобилизованных. До этого сообщалось, что преступника ищут, а с ним сбежал один из военнообязанных, которых сопровождали военнослужащие ТЦК.

Кроме того, 13 января в Харькове было совершено нападение на работников ТЦК. Одного из злоумышленников задержала полиция.

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