В сети пишут, что военные избили мужчину в Харькове: реакция ТЦК

В ТЦК отмечают, что все обвинения являются абсолютно бездоказательными и не соответствуют действительности. Также, отмечают в сообщении, ложными являются утверждения, что военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Объясняют, что во время проведения мероприятий оповещения группой, в состав которой входили военнослужащие районного ТЦК и сотрудник Национальной полиции, гражданин был остановлен для проверки документов. Впрочем, мужчина начал вести себя неадекватно, применил перцовый баллончик, направляя его в лицо одного из военнослужащих, и скрылся с места происшествия.

При повторной попытке проверить документы, мужчина снова использовал баллончик и начал кричать, упал на тротуар, имитируя нападение, после чего снова убежал. Таким образом, к конфликту привели противоправные действия именно гражданина.

Информация об инциденте передана в правоохранительные органы, и в случае необходимости командование РТЦК и личный состав готовы оказать полное содействие в следственных действиях.

В Харьковском ОТЦК отмечают, что военнослужащие ТЦК и СП выполняют служебные обязанности в условиях военного положения, и любые попытки препятствования их работе являются противоправными. Также призывают к проверке информации, распространяемой непроверенными лицами, во избежание провокаций и сохранения стабильности в украинском обществе.