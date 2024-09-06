В сети пишут, будто бы работники ТЦК избили мужчину в Харькове: реакция омбудсмена

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на публикацию в социальных сетях видео, на котором будто бы сотрудники ТЦК и СП избили мужчину в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую публикацию чиновника в Telegram.
"В Харькове вероятно работники ТЦК и СП избили мужчину", - написал омбудсмен.
Он добавил, что для подтверждения или опровержения информации, распространенной в средствах массовой информации, его представительница в Харьковской области Оксана Червякова:
"Отмечу, что такие случаи нуждаются в беспристрастном и быстром расследовании. В стране, которая борется за свою независимость, все должно быть в соответствии с законодательством, а если есть нарушения прав человека - необходима надлежащая реакция и ответственность", - подытожил Лубинец.
Пост Лубинца (t.me/dmytro_lubinetzs)
Он также обнародовал видео, о котором идет речь.
Напомним, 5 сентября Дмитрий Лубинец сообщил, что к нему обратилась жительница Закарпатской области. Она утверждала, будто бы ее отец умер после избиения сотрудниками ТЦК.
Лубинец подчеркнул, что направил запрос генпрокурору для установления обстоятельств смерти мужчины. Впоследствии выяснилось, якобы смерть мобилизованного мужчины произошла из-за болезни.
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