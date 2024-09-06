В сети пишут, будто бы работники ТЦК избили мужчину в Харькове: реакция омбудсмена

Что именно сообщил Лубинец

"В Харькове вероятно работники ТЦК и СП избили мужчину", - написал омбудсмен.

Он добавил, что для подтверждения или опровержения информации, распространенной в средствах массовой информации, его представительница в Харьковской области Оксана Червякова:

прорабатывает соответствующий вопрос

направила письмо Харьковскому ОТЦК и СП (с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки)

"Отмечу, что такие случаи нуждаются в беспристрастном и быстром расследовании. В стране, которая борется за свою независимость, все должно быть в соответствии с законодательством, а если есть нарушения прав человека - необходима надлежащая реакция и ответственность", - подытожил Лубинец.

Пост Лубинца (t.me/dmytro_lubinetzs)

Он также обнародовал видео, о котором идет речь.