RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В сети написали, что сотрудники ТЦК "избили немецкого волонтера". В полиции отреагировали

Иллюстративное фото: в Черновицкой области произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и немцами (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Иван Носальский

В сети появилась информация о якобы избиении немецкого волонтера сотрудниками ТЦК в Черновицкой области. В полиции рассказали об инциденте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП в Facebook и патрульную полиции Черновицкой области в Facebook.

Слухи об избиении

Сегодня, 25 октября, Telegram-каналы начали распространять информацию, что в Черновицкой области произошла драка с участием сотрудников ТЦК. 

 

Инцидент начался с того, что сотрудники военкомата остановили на блокпосте грузовики, на котором один украинский и трое немецких волонтеров "возвращались в восточных регионов, где раздавали гуманитарную помощь". 

Внимание сотрудников ТЦК привлек украинец и они якобы начали на него давить. В ситуацию вмешался немец - ему "брызнули баллончиком в глаза, избили и оставили лежать без сознания".

Реакция ТЦК

В Черновицком областном ТЦК и СП заверяют, что информация о якобы избиении гражданина Германии является неправдивой. 

"Представители ТЦК и СП не предпринимали никаких противоправных действий в отношении иностранного волонтера", - добавили там. 

Детали от полиции

В свою очередь полиция раскрыла детали инцидента. По информации правоохранителей, около 06:00 они остановили автомобиль Mercedes. Во время проверки документов выяснилось, что водитель - гражданин другой страны, а пассажир находится в розыске за уклонение от мобилизации. В военкомат ехать мужчина отказался. 

На месте проверки остановился еще один автомобиль Mercedes, откуда вышли два гражданина другой страны. Они начали "препятствовать действиям полицейских". 

"Инспекторы объяснили, что происходит, и сообщили, что они мешают действиям полиции. Один из мужчин начал вести себя агрессивно, на замечания не реагировал. Патрульные применили к нему слезоточивый газ, наручники и задержали его", - добавили в полиции. 

Относительно иностранца составили административный протокол по ст. 185 КУоАП (злобное неповиновение законному распоряжению работника полиции). Правоохранители заметили, что мужчине стало плохо и они вызвали медиков и "положили в стабильное боковое положение". 

"Скорая" прибыла через несколько минут, мужчину госпитализировали. В больнице его осмотрели, а затем отпустили. 

В то же время пассажира все же доставили в ТЦК. На него составили протокол по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).

Руководство управления патрульной полиции в Черновицкой области тщательно проверит обстоятельства инцидента. Инициировано служебное расследование. 

Скандал с ТЦК в Харькове

Напомним, в Харькове военнослужащих ТЦК подозревают в избиении мужчины, которого остановили на блокпосту. Также его облили газовым баллончиком.

Специализированная прокуратура начала досудебное расследование.

В свою очередь в ТЦК утверждают, что мужчина напал на военнослужащих, а также повредил несколько автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКПризыв в армиюМобилизация в Украине